Domowa pizza na dwa sposoby

Domowa pizza nie ma sobie równych, uwielbiają ją dzieci i dorośli. Przedstawiamy dwa przepisy - tradycyjny i ekspresowy, które pozwolą wyczarować takie danie w domowym zaciszu.

Klasyczna pizza na cienkim cieście

Ciasto:



Składniki 3 szklanki mąki (typ 00 - na pizzę lub 550)

1/4 kostki drożdży

1 szklanka mleka

3 łyżki oleju

1 płaska łyżeczka cukru

1/2 łyżeczki soli

1. Do większej miski wsypujemy suche składniki (mąkę, sól, cukier), dodajemy olej, mieszamy wszystko razem.

2. Drożdże kruszymy i rozpuszczamy w szklance mleka (powinno być tylko odrobinę cieplejsze niż temperatura pokojowa).

3. Tak przygotowany rozczyn dodajemy do składników w misce, mieszamy, zagniatamy całość na ciasto. Wyrabiamy je energicznie ręcznie przynajmniej 15 minut. Powinno "odchodzić od ręki", nie kleić się. W razie potrzeby można dodać więcej mąki. Z ciasta formujemy kulkę, wkładamy ją z powrotem do suchej miski, zakrywamy ściereczką i zostawiamy na godzinę, aż do wyrośnięcia.

4. Gotowego ciasta nie wałkujemy (wałkowanie pozbawi je pęcherzyków powietrza i nie będzie już takie smaczne), a rozciągamy ręcznie na stolnicy. Przekładamy ostrożnie na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Sos pomidorowy:





Składniki 1 puszka krojonych pomidorów

olej do smażenia

ząbek czosnku

oregano, bazylia, pieprz

1. Pomidory z puszki blendujemy w wysokim naczyniu do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.

2. Ząbek czosnku przeciskamy przez praskę lub kroimy bardzo drobno i podsmażamy na rozgrzanym oleju.

3. Do czosnku dodajemy masę pomidorową, doprawiamy, dusimy wszystko razem pod przykryciem na niewielkim ogniu ok. 45 minut, aż sos nieco zmniejszy swoją objętość. Sosem zajmujemy się w czasie, gdy odstawimy ciasto do wyrośnięcia.

Całość:



1. Na gotowym cieście rozprowadzamy sos i wybrane dodatki, np. ser mozzarella (2-3 kule pokrojone w plasterki), pieczarki, kawałki ulubionej wędliny, plastry pomidorów, oliwki.

2. Pieczemy pizzę ok. 15-20 min. w temperaturze 200 stopni.

Pizza z patelni

Powstaje zdecydowanie szybciej niż tradycyjna (jest gotowa po około 20 minutach) i można ją serwować zarówno jako śniadanie, kolację, jak i danie obiadowe.

Składniki 3 całe jajka

2 pieczarki

1 cebula

4-5 plasterków wędliny

1-2 pomidory

100 g sera żółtego

1 łyżka mleka 3,2 proc.

sól, pieprz

bazylia, oregano

dowolna zielenina

olej

1. Cebulę obieramy, oczyszczamy, kroimy w kostkę. Drobno kroimy też wędlinę i jednego pomidora.

2. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy pokrojoną cebulę i pieczarki, podsmażamy przez chwilę, cały czas mieszając. Dodajemy pokrojonego pomidora i smażymy. Gdy zawartość patelni będzie usmażona, wyłączamy ogień, a składniki rozprowadzamy na powierzchni możliwie równomiernie.

3. Jajka wbijamy do miseczki, dodajemy dwie łyżki mleka, po szczypcie bazylii, oregano, soli i pieprzu, starannie mieszamy.

4. Masę jajeczną wlewamy na patelnię, włączamy gaz i podsmażamy wszystko razem. Gdy pizza zacznie się lekko ścinać na spodzie, lekko ją podważamy szpatułką (dla równomiernego ścięcia).

5. Gdy całość będzie ścięta, wyłączamy ogień, posypujemy pizzę serem startym na dużych oczkach tarki, dekorujemy plastrami pomidora (lub salami) i dowolną zieleniną. Pozostawiamy jeszcze przez chwilę na patelni.