Znak zodiaku, który zawsze wpada w tarapaty. Przyciąga problemy jak magnes

Niektórzy ludzie przyciągają kłopoty jak magnes – wystarczy chwila, by znaleźli się w samym środku chaosu, nieporozumień czy ryzykownych sytuacji. Czy to pech? Gwiazdy mówią, że raczej temperament. Pewne znaki zodiaku z natury są bardziej impulsywne, uparte lub po prostu nieprzewidywalne. Który z nich zasługuje na tytuł mistrza zamieszania – i co za tym naprawdę stoi?