Domowe bułki hamburgerowe

Przyrządzając domowe hamburgery często chcemy uprościć sobie pracę i sięgamy po gotowe bułki - niestety, sklepowe "gotowce" bywają nafaszerowane dodatkami, których w pieczywie być nie powinno. Wyjście? Bułki robione samodzielnie. Takie są zresztą najsmaczniejsze.

Zdjęcie Najlepsze pieczywo? Wiadomo, domowe! /123RF/PICSEL

Ciasto



Składniki 350 g mąki pszennej

100 ml mleka 3,2 proc. (w temp. pokojowej)

100 ml letniej, przegotowanej wody

1 łyżka cukru

1 łyżeczka soli

7 g suchych drożdży

1 czubata łyżka masła

Reklama

Wierzch



Składniki 1 jajko

1 łyżka mleka

sezam

1. Do większej miski przesiewamy mąkę z dodatkiem soli, dodajemy mleko, wodę, suche drożdże, łyżkę cukru i łyżkę masła. Całość starannie łączymy. Ze składników zagniatamy ciasto, aż stanie się elastyczne i zacznie "odchodzić od ręki".



2. Z wyrobionego ciasta formujemy kulkę, zostawiamy ją w misce i przykrywamy czystą ściereczką. Pozostawiamy na godzinę, do wyrośnięcia.



3. Z gotowego ciasta odrywamy kawałki (6-7), tworzymy z nich lekko spłaszczone kuleczki, układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zakrywamy ściereczką i ponownie odczekujemy godzinę.



4. W miseczce rozkłócamy jajko, dodajemy łyżkę mleka, mieszamy. Masą mleczno-jajeczną smarujemy wierzchy bułeczek i posypujemy je sezamem. Pieczemy przez 15 min. w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni.