Świetnie smakują i tak też nawadniają, dlatego sprawdzą się po intensywnym treningu, podczas ciepłych dni oraz wtedy, gdy z innych przyczyn w organizmie doszło do większej utraty wody. Poznaj proste przepisy na domowej roboty napoje izotoniczne, znacznie zdrowsze i bardziej naturalne niż ich sklepowe odpowiedniki.

Zdjęcie Izotoniki nawadniają lepiej niż sama czysta woda /123RF/PICSEL

Klasyczny izotonik z cytryną



Składniki 3 łyżki płynnego, naturalnego miodu

1 l wody

1 cytryna

1 większa szczypta soli, np. morskiej

Wodę przelewamy do dzbanka, dodajemy miód, wsypujemy sól i wyciskamy do całości sok z jednej cytryny. Mieszamy intensywnie, aż miód i sól się rozpuszczą.



Izotonik z imbirem

Zdjęcie Napój można dodatkowo uzupełnić listkami mięty, które uatrakcyjnią jego smak / 123RF/PICSEL

Składniki 1 l gorącej wody

3 łyżki płynnego miodu

1 cytryna

kawałek korzenia imbiru

1 większa szczypta soli, np. morskiej

Do gorącej (ale nie wrzącej) wody wrzucamy imbir pocięty na plasterki. Trzymamy go kilka - kilkanaście minut, aż odda smak. Po tym czasie wyciągamy go, wsypujemy sól, dodajemy miód oraz sok wyciśnięty z cytryny. Mieszamy do czasu połączenia się składników. Napój pozostawiamy do przestudzenia.

