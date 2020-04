Smakują jak te kupowane w sklepach, a co ciekawe - wystarczy mieć tylko łatwo dostępne trzy składniki, by wyczarować pralinki w zaciszu własnej kuchni.

Zdjęcie Domowe pralinki są wbrew pozorom bardzo proste w przygotowaniu /123RF/PICSEL

Składniki 100 g obranych migdałów (lub orzechów laskowych)

40 g słodkiej śmietany

1,5 tabliczki mlecznej czekolady

1. Migdały (lub orzechy) prażymy w piekarniku w temp. 180 stopni ok. 15 min. lub prażymy na suchej, dobrze rozgrzanej patelni, aż lekko się zrumienią. Przestudzone mielimy lub kroimy drobno.

2. 2/3 czekolady wkładamy do rondelka umieszczonego nad garnkiem z gotującą się wodą i lekko mieszamy czekoladę, aż się rozpuści. Gdy to nastąpi dodajemy pozostałą część czekolady i mieszamy, aż do rozpuszczenia. Odstawiamy i dodajemy do czekoladowej masy śmietankę w temp. pokojowej i pokrojone orzechy, mieszamy do połączenia się składników.



3. Masę przekładamy do małych foremek lub większej blachy wyłożonej papierem do pieczenia aż zastygnie. W przypadku wykorzystania blachy trzeba będzie pokroić masę w kosteczkę (po całkowitym zastygnięciu). Wierzch pralinek możemy dodatkowo ozdobić np. posiekanymi orzechami.