Niczym nie ustępują tym kupowanym w cukierniach - ani pod względem smaku, ani tego, jak się prezentują na talerzu. Domowe rogaliki, bo o nich mowa, można szybko wyczarować w zaciszu własnej kuchni z łatwo dostępnych składników.

Zdjęcie Do popołudniowej herbaty będą pasowały doskonale /INTERIA.PL

Składniki 50 g drożdży

3 jajka + białko lub całe jajko do posmarowania ciasta

1/2 szklanki cukru

1 szklanka mleka (może być owsiane/ryżowe)

1/2 szklanki oleju

około 1 kg mąki tortowej

2 jabłka pokrojone w kostkę (można wg upodobań posypać je cynamonem)

ewentualnie cukier puder do posypania

Rozczyn: do wysokiej szklanej miski wrzucamy pokruszone drożdże (w temp. pokojowej). Posypujemy je łyżką cukru, a gdy cukier się rozpuści, dodajemy pół szklanki ciepłego mleka (nie gorącego!) i tyle mąki, aby powstało ciasto nieco bardziej gęste niż naleśnikowe, mieszamy. Przykrywamy całość suchą ściereczką. Zostawiamy rozczyn do wyrośnięcia (ok. 10 minut).

Reklama

Ciasto: w naczyniu z pozostałym letnim mlekiem roztrzepujemy jajka. Mleko z roztrzepanymi jajkami wlewamy do miski z wyrośniętym rozczynem, lekko mieszamy, wsypujemy cukier, ponownie mieszamy, wsypujemy mąkę i dalej mieszamy, na koniec wlewamy powoli olej, następnie wolno dosypujemy dalej mąkę, mieszamy.

Gdy ciasto zrobi się "gęste", zaczynamy wyrabiać je jedną ręką, a gdy uzyska jednolitą konsystencję, wyciągamy je na stolnicę podsypaną mąką i wyrabiamy obiema rękami. Podsypujemy mąką i ugniatamy, do momentu, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki i będzie całkowicie jednolite. Wtedy umieszczamy je z powrotem w wysypanej mąką misce. Przykrywamy ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na godzinę.

Gdy ciasto wyrośnie - podwoi swoją objętość, wykładamy je na stolnicę podsypaną mąką, dzielimy na 3 równe części i rozwałkowujemy je na kształt koła. Następnie każde koło dzielimy nożem na osiem trójkątów.

U nasady każdego trójkąta układamy jabłka (2-3 rzędy), później zwijamy każdy trójkąt poczynając od strony z nałożonymi jabłkami, po zrolowaniu trójkąta nadajemy mu kształt rogalika. Uformowane rogaliki układamy na trzech blaszkach posmarowanych tłuszczem. Wierzch rogalików smarujemy rozmąconym jajkiem lub roztrzepanym białkiem. Pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia około 20 min.

Pieczenie: Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Po uzyskaniu tej temperatury wkładamy rogaliki do piekarnika. Pieczemy do czasu ich zarumienienia się .

Według uznania możemy posypać je cukrem pudrem.