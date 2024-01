700 g ziemniaków 50 g masła sól pieprz smalec gęsi do smażenia pomidorki do podania

Ziemniaki obrać, zetrzeć na tarce jarzynowej, posolić, wymieszać i odstawić na chwilę. Następnie odcisnąć z nadmiaru wody, np. na sitku. Przełożyć do miski. Przyprawić świeżo zmielonym pieprzem i wymieszać z roztopionym masłem. Na patelni z odpinaną lub metalową rączką rozgrzać gęsi smalec. Nałożyć starte ziemniaki(patelnia powinna mieć średnicę 18-20 cm). Wyrównać i na małym ogniu smażyć przez ok.20 minut. Następnie obrócić na drugą stronę i smażyć przez kolejne 20 minut. Po usmażeniu, patelnię z plackiem wstawić na ok. 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.