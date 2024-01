Fluffy pancakes

Do dużej miski przesiej mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier puder. W osobnej misce delikatnie wymieszaj mleko z jajkiem, a następnie dodaj roztopione masło. Wlej mieszaninę mleka do mieszanki mąki i za pomocą widelca ubijaj, aż uzyskasz gładkie ciasto. Wszelkie grudki powinny dość szybko zniknąć. Odstaw ciasto na kilka minut. Rozgrzej patelnię z powłoką nieprzywierającą na średnim ogniu i dodaj odrobinę masła. Gdy się rozpuści, dodawaj chochelkę ciasta (lub dwie, jeśli patelnia jest na tyle duża, że możesz usmażyć dwa placuski jednocześnie). Będą się wydawać bardzo grube, ale takie właśnie powinny być. Odczekaj około 3 minuty, aż wierzch naleśnika zacznie bulgotać, a brzegi zaczną się sklejać. Odwróć go na drugą stronę i smaż przez kolejne dwie minuty, aż obie strony będą złotobrązowe, a naleśnik osiągnie grubość około 1 cm. Jeśli naleśnik jest zbyt ciemny, w następnej rundzie zmniejsz nieco ogień. Czynność powtarzaj aż do wykorzystania całego ciasta. Można trzymać naleśniki w cieple w lekko nagrzanym piekarniku, ale najlepiej smakują na świeżo. Podawaj z odrobiną syropu klonowego i dodatkowym masłem, jeśli lubisz. Możesz posypać placuszki cukrem pudrem. Możesz dodać dowolne owoce.