Dzielimy się przepisami na przetwory z pomidorów, które zawsze się udają

„Addio pomidory” śpiewał Wiesław Michnikowski, ale wcale nie musimy się z nimi żegnać, gdy tylko minie lato. Początek sierpnia to idealny moment na przygotowanie pomidorowych przetworów, które osłodzą nam długie zimowe wieczory.

Suszone pomidory

Może i najlepsze są te wysuszone naturalnie na włoskim lub hiszpańskim słońcu, ale prawda jest taka, że do przygotowania pysznych domowych pomidorów suszonych wystarczy nam piekarnik z termoobiegiem. Ważny natomiast jest wybór odpowiedniej odmiany - te soczyste niezbyt się sprawdzą. Najlepsza będzie lima, a także pomidory rzymskie lub śliwkowe. Wszystkie są bardzo aromatyczne i mięsiste. Pomidory wystarczy przekroić wzdłuż na ćwiartki, ułożyć na tacy do grillowania i rusztowania w piekarniku, posolić solą morską, a następnie suszyć przez cztery do sześciu godzin w temperaturze 90 stopni. Kawałki pomidorów warto co jakiś czas przewracać.

Po wysuszeniu pomidory należy przełożyć do słoików i zalać oliwą z oliwek. Można też dodać do każdego słoiczka ząbek czosnku. Słoików nie trzeba już pasteryzować, wystarczy odłożyć je w chłodne miejsce. Pomidory te świetnie sprawdzą się jako dodatek np. do mięs, a oliwę, w której były, warto wykorzystać do sałatek. Będzie miała niepowtarzalny pomidorowy aromat.