Pysznogłówka (monarda), znana również jako bergamotka lub indiański pióropusz, to prosta w uprawie roślina miododajna, która pięknie prezentuje się w każdym ogródku. Zachwyca bowiem różnorodnością form, kształtów i kolorów - od pudrowego różu po bordowe odcienie.

Roślina ta dorasta do 150 cm wysokości, a jej kwiaty mają oryginalny języczkowy kształt. Kwitnie od czerwca aż do września, wydzielając przy tym silny, cytrusowy aromat. Choć jest on przyjemny dla ludzi, działa odstraszająco na kleszcze, które wiosną i latem grasują w naszych ogródkach.