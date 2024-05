Gdy burczy w brzuchu, miksuję truskawki z sycącym dodatkiem. Dietetyczny koktajl w 5 minut

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Niskokaloryczne, pełne smaku i przyciągające zniewalającym aromatem. W sezonie warto zajadać truskawki całymi garściami. Te smakowite owoce idealnie nadają się do ciast, kompotów, dżemów, a także odżywczych koktajli. Wystarczy dodać do nich nietypowy składnik, by uzyskać przekąskę, która zapanuje nad napadami głodu.