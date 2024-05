Idealnie słoneczne stanowisko oraz przepuszczalne podłoże o lekko kwaśnym odczynie nie zawsze wystarczą, by truskawki wydały obfity plon. Po zapewnieniu im podstawowych warunków do rozwoju zaczyna się prawdziwa praca, która ma doprowadzić do zebrania koszy pełnych słodkich i dorodnych owoców. Do sukcesu w dużej mierze przyczynia się regularne podlewanie. Wystarczy zwykła konewka, butelka, a nawet wiadro.