Góralska zupa "dziadowska"

Pod tą niecodzienną nazwą kryje się tradycyjna zupa góralska z dodatkiem bryndzy, który nadaje jej charakteru. Można ją przygotować niewielkim nakładem pracy, z wykorzystaniem prostych, łatwo dostępnych składników.

Zdjęcie Ależ ona pyszna! /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

tacka/pęczek włoszczyzny

300 g bryndzy

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

zielenina

plastry boczku do dekoracji

2-3 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

Włoszczyznę obieramy, oczyszczamy, umieszczamy w garnku razem z zielem angielskim i listkami laurowymi, gotujemy do miękkości ok. 40 min, po czym wyjmujemy warzywa z wywaru (będziemy mogli wykorzystać je do sałatki lub do sufletu warzywnego).

Reklama

Do miseczki odlewamy ok. 250 ml wywaru, lekko go studzimy, rozdrabniamy bryndzę i rozprowadzamy ją w przestudzonym wywarze.



Do garnka z zupą dodajemy obrane i pokrojone ziemniaki, solimy je, gotujemy ok. 20 min. do miękkości. Gdy zmiękną, wlewamy 250 ml wywaru z bryndzą, starannie mieszamy, dodajemy pokrojony drobno czosnek, całość doprawiamy. Na talerzach zupę dekorujemy zieleniną i podsmażonymi plasterkami boczku.