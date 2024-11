Jeśli brakuje ci pomysłów na obiad, to ta propozycja z pewnością ci się spodoba. Jest prosta w wykonaniu, można do niej wykorzystać pozostałe z poprzedniego dnia ugotowane ziemniaki, a do tego zasmakuje nawet najbardziej wybrednym smakoszom. Pyszna, rozgrzewająca zapiekanka ziemniaczana z dodatkiem mięsa mielonego to danie z jednego naczynia, które zachwyci domowników dzięki zbilansowanym smakom i dodatkowi ciągnącego się, roztopionego sera. Doskonała opcja na tzw. "comfort food", czyli posiłek dający poczucie szczęścia i sytości. A to przyda się każdemu w ponure, jesienne dni.