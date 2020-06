Grochówka po chłopsku

Niektórym grochówka kojarzy się z kuchnią wojskową, innym ze szkolną stołówką, a jeszcze innym z tradycyjnym smakiem z dzieciństwa. Jedno jest pewne, ta zupa smakuje rewelacyjnie.

Składniki 200 g grochu łuskanego (połówek)

500 g żeberek

50 g wędzonego boczku

1 laska dowolnej kiełbasy

4-5 ziemniaków

1-2 marchewki

1 cebula

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

2 listki laurowe

2-3 ziarenka ziela angielskiego

majeranek

olej

1. Groch opłukujemy na sicie, umieszczamy w misce i zalewamy zimną wodą. Pozostawiamy na całą noc.



2. Odlewamy wodę, w której moczył się groch, przesypujemy go do garnka i zalewamy świeżą wodą, zagotowujemy. Gotujemy do miękkości na niedużym ogniu, co jakiś czas mieszając.



3. W osobnym, dużym garnku umieszczamy żeberka wraz z zielem angielskim i listkami laurowymi, zalewamy 1,5 l wody, gotujemy, po upływie ok. 40 minut dodajemy pokrojone ziemniaki i marchewkę, solimy, gotujemy wszystko razem godzinę, aż mięso i pozostałe składniki staną się miękkie.



4. Cebulę kroimy, podsmażamy do zeszklenia, dodajemy ją do zupy.



5. Podsmażamy pokrojony drobno boczek i kiełbasę pokrojoną w plasterki, dodajemy do zupy, dodajemy też ugotowany groch razem z wodą z gotowania oraz przeciśnięty przez praskę/rozdrobniony czosnek. Doprawiamy całość. Podajemy z pieczywem.