Co zrobić, gdy ma się ochotę na coś słodkiego, ale chęci na pieczenie brak? Warto przypomnieć sobie słodką propozycję, którą uwielbiały robić nasze babcie czy mamy. Kogel-mogel to był jeden z najlepszych deserów, którym wielu z nas zajadało się w dzieciństwie. Do jego przygotowania potrzebne były dwa składniki: jajka - a dokładniej surowe żółtka i cukier.