Rośliny, które kwitną jeszcze jesienią. Co posadzić teraz, by ogród cieszył oczy do października?

Chryzantemy - nie tylko "na cmentarz"

Czas przestać traktować chryzantemy wyłącznie jako kwiaty nagrobne. W ogrodzie i na balkonie sprawdzają się świetnie - są odporne na chłody, długo kwitną i występują w setkach odmian i kolorów. Można je sadzić w gruncie, ale równie dobrze wyglądają w dużych donicach. Wybierając odmiany ogrodowe (a nie typowo cmentarnie), zyskujemy roślinę, która będzie kwitła nawet do pierwszych przymrozków.

Astry - lekkie, kolorowe i bardzo wdzięczne

Astry jesienne, znane też jako marcinki, to jedne z najwdzięczniejszych roślin na wrzesień i październik. Kwitną długo, nie boją się chłodów, a ich drobne kwiatki w odcieniach fioletu, różu i bieli ożywiają każdy zakątek ogrodu. Uwielbiają słońce, ale dobrze znoszą też półcień. Sprawdzają się zarówno w rabatach, jak i w pojemnikach.

Rozchodniki - niezniszczalne i efektowne

Rozchodnik okazały to prawdziwy twardziel wśród bylin. Ma grube, mięsiste liście i kwiatostany, które pojawiają się późnym latem i utrzymują się przez całą jesień. Im chłodniej, tym intensywniejszy mają kolor. Świetnie wygląda w połączeniu z trawami ozdobnymi i jest banalnie prosty w uprawie. W dodatku przyciąga pszczoły i motyle.

Rudbekie - jesienny hit w kolorze słońca

Jeśli marzy ci się ogród, który jeszcze we wrześniu wygląda jak lato, postaw na rudbekie. Ich duże, żółte lub pomarańczowe kwiaty rozświetlają rabaty nawet w pochmurne dni. Są odporne na chłód i łatwe w uprawie, idealne także dla początkujących ogrodniczek.

Kwiaty do ogrodu na jesień 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Kapusta ozdobna - warzywo, które wygląda jak kwiat

To jeden z najprostszych i najtańszych sposobów na kolor jesienią. Kapusta ozdobna występuje w odcieniach fioletu, różu, zieleni i bieli. Im chłodniej, tym piękniej się wybarwia. Świetnie wygląda w donicach, skrzynkach i jako uzupełnienie rabat. I co ważne - nie zrzuca liści ani nie traci formy w chłodne noce.

Kapusta ozdobna to idealna jest ceniona za swoje walory dekoracyjne, zwłaszcza jesienią pexels.com pexels.com

Zimowity - niespodzianka, która kwitnie "na golasa"

To trochę taka odwrotność tulipanów. Zimowity kwitną jesienią, zanim wypuszczą liście. Ich różowe, fioletowe lub białe kielichy pojawiają się nagle, często wśród trawy, dając zaskakujący efekt. Warto je posadzić już teraz - nie potrzebują wiele, a dodają ogrodowi uroku i lekko baśniowego klimatu.

