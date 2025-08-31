Roślina do zadań specjalnych, której kwiaty są nie tylko piękną ozdobą. Kwiaty nagietka lekarskiego są surowcem zielarskim, a do tego mają zastosowanie w kosmetyce. Co więcej, nagietek pomaga w walce ze szkodnikami, przyciąga pożyteczne owady takie jak motyle czy pszczoły oraz owady z rodziny bzygowatych. Ich larwy zjadają żerujące na roślinach mszyce. Dlatego warto sadzić nagietek w sąsiedztwie pomidorów, ponieważ będzie stanowił skuteczną barierę ochronną.

Nagietek lekarski w ogrodzie. Mało wymagający, a jaki cenny

Nagietek legarski to roślina jednoroczna wywodząca się z rodziny astrowatych. Ma rozgałęzione łodygi i lancetowate liście, które wydzielają charakterystyczny zapach. Na końcach łodyg znajdują się kwiatostany przybierające postać koszyczków o średnicy do 5 cm w kolorach pomarańczowym lub żółtym. Roślina kwitnie długo, bo nawet od końca maja do października.

Nagietek - w sprzyjających warunkach - może przetrwać nawet do pierwszych przymrozków.

Nie jest zbyt wymagający w uprawie. Może rosnąć zarówno w ogrodzie, jak i donicach na balkonie czy tarasie. Najważniejsze, by zapewnić mu słoneczne stanowisko. Roślina nie wymaga dodatkowego nawożenia, ale powinna być regularnie podlewana (zwłaszcza w czasie suszy). Warto pamiętać o regularnym usuwaniu chwastów.

Nagietek lekarski: właściwości. To dlatego warto mieć "ogrodowy skarb"

Co sprawia, że nagietek ma cenne właściwości? To sprawka zawartych w nich składników takich jak olejek eteryczny, flawonoidy, karotenoidy, gorycze, kwas jabłkowy, związki żywicowe, substancje śluzowe i związki trójterpenowe. Takie połączenie sprawia, że w medycynie jest ceniony za właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i antybakteryjne właściwości.

Ze względu na zawartość związków o działaniu antyseptycznym i natłuszczającym, nagietek często staje się składnikiem balsamów i kremów do rąk. Oprócz tego znajduje się często w składzie maseczek, szamponów czy olejków przeznaczonych m.in. do cery suchej.

Nagietek znajduje zastosowanie przy leczeniu ran, uszkodzeń skóry czy przy stanach zapalnych. Jest naturalnym remedium na schorzenia układu pokarmowego. Napar jest zalecany w przypadku stanów zapalnych żołądka, dwunastnicy, wątroby i jelit. Sprawdza się też w przypadku chorób pęcherzyka żółciowego.

Nagietek lekarski jest jadalny. Młode liście mogą być składnikiem sałatek i surówek, a suszone płatki kwiatów można wykorzystywać do zup i sosów. Co więcej, płatki mogą pełnić podobną rolę co kurkuma i zabarwiać potrawy.

Warto pamiętać, że nagietek może zaszkodzić osobom uczulonym na rośliny z rodziny astrowatych. Może również wchodzić w interakcję z lekami na bezsenność czy stres i wzmacniać ich działanie.

