Warzywo, które zniknęło z polskich stołów. Jadły go nasze babki

Salsefia, której nazwa brzmi tak bardzo magicznie i tajemniczo, pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego i Azji Mniejszej. Już w starożytności była ceniona jako roślina jadalna i lecznicza, ale do Europy Środkowej dotarła w średniowieczu i przez wieki była uprawiana w ogrodach warzywnych podobnie jak marchew, czy właśnie pietruszka.

W Polsce znana była już od XVII wieku, szczególnie na dworach magnackich i w miejskich ogrodach, ale stopniowo straciła popularność na rzecz łatwiejszej w uprawie marchwi, pietruszki czy ziemniaka.

Dziś można ją spotkać jako roślinę dziko rosnącą na łąkach, przydrożach i nieużytkach, ale przede wszystkim wraca do łask w uprawach ekologicznych i wśród pasjonatów dawnych warzyw.

Roślina dobrze znosi nasz klimat. Sieje się ją wiosną bezpośrednio do gruntu, a korzenie zbiera późną jesienią lub wczesną zimą. Najlepiej rośnie na glebach lekkich i głębokich, które pozwalają jej wykształcić długie, proste korzenie.

Babcie wiedziały, po co ją jedzą. Moc zdrowia

Jak smakuje salsefia? Możesz się zdziwić 123RF/PICSEL

Salsefia ceniona była nie tylko jako warzywo, ale też jako środek leczniczy. Jej korzenie są bogate przede wszystkim w inulinę, która jest naturalnym prebiotykiem wspierającym mikroflorę jelitową, a także to bogactwo błonnika, który też działa zbawiennie na jelita.

W Salsefii obecne są też witaminy z grupy B oraz witamina C, a także minerały - potas, wapń, fosfor, żelazo.

Dzięki temu salsefia wspiera odporność, poprawia perystaltykę jelit, korzystnie działa na układ krążenia, a także bywa polecana osobom z cukrzycą jako roślina o niskim indeksie glikemicznym.

Okazuje się, że warto też wprowadzić to warzywo do diety ze względu na zdrowie naszej wątroby. Mangan zawarty w salsefii jest doskonałym pomocnikiem dla organizmu przy usuwaniu toksyn. Zdrowa wątroba to sukces w oczyszczaniu ciała.

