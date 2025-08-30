Co jedzenie ma wspólnego ze snem?

Choć zwykle zwracamy uwagę na to, czy jemy zdrowo dla serca czy sylwetki, mało kto myśli o wpływie diety na sen. A to poważny błąd. Badania pokazują, że osoby, które jedzą bardziej zbilansowane posiłki - bogate w warzywa, owoce, pełne ziarna i zdrowe tłuszcze - śpią lepiej i rzadziej narzekają na problemy z zasypianiem.

Z kolei dieta oparta na wysoko przetworzonej żywności i cukrach może wiązać się z gorszą jakością snu, częstym budzeniem się w nocy, a nawet bardziej intensywnymi, męczącymi snami.

Nie tylko to, co jemy ale i kiedy wpływa na jakość naszych snów Max Kuzin 123RF/PICSEL

Pora posiłku też ma znaczenie

Nie chodzi tylko o to, co jemy, ale i kiedy. Obfita kolacja tuż przed snem to prosta droga do ciężkiej nocy. Organizm zamiast się regenerować, zajmuje się żmudnym procesem trawienia. Skutkuje to uczuciem ciężkości, płytkim snem i koszmarami. Dlatego eksperci zalecają, by ostatni większy posiłek jeść minimum 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka.

Jedzenie a sny - zaskakujące odkrycia

Uczestnicy badań, którzy odżywiali się zdrowiej, częściej opisywali swoje sny jako "pozytywne" i "bardziej realistyczne". Z kolei osoby na diecie ubogiej w składniki odżywcze, jedzące fast foody i inną przetworzoną żywność zgłaszały, że ich marzenia senne były chaotyczne, nieprzyjemne, a czasem wręcz męczące. To sugeruje, że jakość snu i jakość snów są ze sobą ściśle powiązane - a dieta odgrywa w tym ważną rolę.

Co jeść, by spać lepiej?

Postaw na magnez i tryptofan - orzechy, nasiona, banany czy nabiał wspierają wyciszenie.

Wybieraj pełne ziarna i warzywa - stabilizują poziom cukru, co sprzyja spokojnym snom.

Unikaj cukru i fast foodów - zwiększają ryzyko niespokojnego snu i koszmarów.

Zrezygnuj z ciężkich kolacji - jedz lżej, szczególnie wieczorem.

Lekka kolacja 3 godziny przed położeniem się do łóżka to dobry sposób na lepszy sen 123RF/PICSEL

Sen to podstawa zdrowia - a dieta może być twoim sprzymierzeńcem lub wrogiem. Jeśli chcesz zasypiać szybciej, śnić przyjemniej i budzić się wypoczętym, przyjrzyj się temu, co jesz w ciągu dnia.

