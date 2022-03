Jajka to idealna baza dla pożywnego, a jednocześnie smacznego śniadania. Sposobów na ich przygotowanie jest sporo - przez jajecznicę, jajka sadzone, na miękko czy w koszulce. Te ostatnie stanowią jednak największe wyzwanie. Tymczasem możemy je bez problemów przygotować samodzielnie w domu. Będziemy na to potrzebować zaledwie 40 sekund.

Jak zrobić idealne jajko w koszulce?

Jajko w koszulce to jajko bez skorupki, ugotowane w wodzie. Ma ścięte białko i płynne żółtko. Zaskakuje niezwykłą delikatnością. Najpopularniejszą techniką jego przygotowania jest zagotowanie dwóch litrów wody i 70 ml octu, do których dodaje się szczyptę soli. Gdy woda zaczyna wrzeć, miesza się ją łyżką i do środka powstałego wiru wlewa rozbite jajko. Gotuje 2-3 minuty, a następnie wyjmuje łyżką cedzakową. Ten sposób nie wszystkim jednak wychodzi. Jak się okazuje, istnieje o wiele prostsze rozwiązanie!

Reklama

Z odpowiedzią nadchodzi Internet, niezwykle bogate w przepisy kulinarne źródło. Internet obfituje także w triki, które niejednokrotnie ułatwiają nam codzienność w kuchni. Na tiktokowym koncie o nazwie Caught Snackin’ znaleźć można niesamowicie prosty sposób na przygotowanie jajek w koszulce. Czy to najprostsze rozwiązanie? Najprawdopodobniej!

Sprawdź również: Jajko - o tych kulinarnych trikach mało kto wie

Prosty trik na jajko w koszulce

Trzech londyńskich smakoszy podzieliło się swoją metodą na gotowanie jajek w koszulce. Zamiast używać wymyślnych narzędzi i sztuczek, wystarczy jedynie kubek i mikrofalówka. Co najlepsze - przygotowanie zajmie tylko 40 sekund.

Jak wynika z przepisu, do kubka należy wlać 250 mililitrów gorącej wody i małą łyżeczkę octu. Następnie wbić jedno jajko i całość wsadzić do mikrofali na najwyższy poziom grzania na jedyne 40 sekund.

I to wszystko. Potem wystarczy ułożyć jajko na toście, doprawić solą i pieprzem i... jeść!

"Wow. To było łatwe", "Najlepszy i jedyny sposób, w jaki mi się to udało", "Czy właśnie zmieniłeś moje życie?" - komentują internauci. Prostsze rozwiązanie wydaje się więc nie istnieć.

***

Czytaj również:

Nigdy nie łącz ryby z tymi warzywami

Kontrowersyjna dieta Dukana. Stosować ją miała nawet księżna Kate!

Jajko - wszystko co w nim najlepsze