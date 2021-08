Jak odróżnić miód sztuczny od naturalnego? Poznaj 3 sposoby

Zalety prawdziwego miodu?

Syntetyczne miody są bardzo kaloryczne. Powinniśmy unikać ich zarówno ze względu na nasze zdrowie, jak i figurę. Słodkie syropy nie zawierają składników odżywczych, które znajdziemy w prawdziwych miodach prosto z pasieki. Ich smak i aromat jest dużo uboższy.

Wartości odżywcze prawdziwego miody znane są od stuleci. Ten złoty przysmak zawiera mikroelementy, które służą naszemu organizmowi i wzmacniają go. Miody pełne są potasu fosforu, żelaza, wapnia, magnezu. Zawierają także witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są bogate w witaminy z gruby B, witaminę A i C, kwas foliowy, a także biotynę.

Reklama

Zdjęcie Pszczoły to bardzo pracowite zwierzęta. Naturalny miód ma dobroczynne właściwości / 123RF/PICSEL

Prawdziwy miód zawiera antyoksydanty, które obniżają poziomu cholesterolu LDL, przyczyniającego się do wystąpienia chorób serca. Wpływa korzystnie na zdrowie oczu i przyśpiesza gojenie się ran. Miód gryczany szczególnie poleca się w przypadku niedoborów żelaza. Z koeli rzepakowy wspomaga działanie wątroby.

Naturalny miód ulega krystalizacji

Jeśli kilka miesięcy po zakupie miód nadal ma niezwykle gładką strukturę - najprawdopodobniej jest syntetyczny. Naturalny miód ulega krystalizacji. Z czasem na jego ściankach zaczynają pojawiać się grudki cukru. Nie świadczy to bynajmniej o tym, że miód się psuje. Wręcz przeciwnie - proces tężenia miodu jest zupełnie naturalny i dobrze świadczy o jakości produktu.

Zdjęcie Proces tężenia miodu jest zupełnie naturalny i dobrze świadczy o jakości produktu / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz zakupić miód w miesiącach zimowych, przygotuj się na to, że najprawdopodobniej jego masa będzie rozwarstwiona. Produkcja przypada na okres wiosenny i letni, a więc do jesieni miód zacznie się już krystalizować.

Naturalny miód szybko się rozpuszcza

Jeśli nie jesteś pewien, czy miód, który zakupiłeś, jest naturalny, możesz wykonać prosty test. Wlej wodę do przeźroczystej szklanki, a następnie zamocz i zamieszaj w niej łyżkę miodu. Jeśli miód jest syntetyczny, szybko zniknie. Naturalny miód podczas mieszania będzie stopniowo opadać na dno, pozostawiając niewielki osad na spodzie naczynia. Ponadto prawdziwy miód dużo wolniej ścieka z łyżki, gdy nakładasz go na jedzenie - jest gęsty i sprawia wrażenie "lepiącego".

Zdjęcie Naturalny miód podczas mieszania będzie stopniowo opadać na dno, pozostawiając niewielki osad / 123RF/PICSEL

Naturalny miód "drapie" w gardle

W naturalnym miodzie znajdują się aromaty, które po chwili w ustach zaczynają być mocno wyczuwalne. To sprawia, że w czasie spożywania prawdziwego miodu prosto z pasieki, możesz poczuć lekkie "drapanie" w gardle. Jeśli kosztując miód, czujesz jedynie słodycz - najprawdopodobniej masz do czynienia ze sztucznym zamiennikiem w postaci cukrowego syropu.

Zdjęcie W naturalnym miodzie znajdują się aromaty, które po chwili w ustach zaczynają być mocno wyczuwalne / 123RF/PICSEL

Przeczytaj również:



Islandia oferuje pracę marzeń. Szukają poławiaczy zorzy polarnej



Alternatywne źródła energii. Najdziwniejsze sposoby produkcji



Najpopularniejsze piosenki weselne. Do tych przebojów bawią się Polacy



Zobacz również: