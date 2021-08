​Jest praca w Islandii. Dla "poławiaczy" zorzy polarnej

Jak dowiadujemy się z ogłoszenia zamieszczonego na stronie hotelu, poławiacz zorzy, a dokładniej pełnoetatowy fotograf, miałby stawić się na Islandii między wrześniem a październikiem. Do jego zadań należeć będzie dokumentowanie niezwykłego zjawiska jakim jest zorza polarna, a wykonane zdjęcia posłużą m.in. do uzupełnienia fotograficznego portfolio hotelu na Instagramie.

Poza zagwarantowanymi przelotami i miesięcznym zakwaterowaniem "pierwszy oficjalny poławiacz zorzy polarnej" będzie miał również dostęp do światowej klasy Obserwatorium Ranga. Obserwatorium znajduje się około 150 metrów od hotelu. Za pomocą jednego przycisku dach obserwatorium rozsuwa się, odsłaniając przed odwiedzającymi nocne niebo. Do dyspozycji gości są trzy teleskopy, które pozwalają jeszcze lepiej eksplorować nocne niebo Islandii dając dokładny i wyrazisty wgląd w różnorodne obrazy mgławic, gwiazd i planet.

Hotel znajduje się w południowej Islandii, nieopodal rzeki Ranga, zaś w oddali na horyzoncie rysuje się wulkan Hekla. Zacisze w jakim mieści się hotel powoduje, że nie dosięga go zanieczyszczenie światłem, nic dziwnego, że "Forbes" wskazał to miejsce jako jedno z 22 najlepszych miejsc na świecie do oglądania zorzy polarnej.

Aby mieć szansę na zdobycie roli poławiacza zorzy, kandydaci muszą oczywiście posiadać doświadczenie w fotografii, muszą również być aktywni w mediach społecznościowych.

