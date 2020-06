Jak poprawić smak kawy?

Jesteśmy narodem kawoszy. Przed laty rozsmakowaliśmy się w herbacie, ale teraz to kawa urosła do rangi naszego ulubionego napoju bezalkoholowego, przynajmniej według statystyk. Czy jednak wiemy, jak podkręcić smak małej czarnej?

Zdjęcie Można poprawić smak nawet kiepskiej jakościowo kawy /123RF/PICSEL

Zdaniem koneserów, mieloną kawę, która okazała się za słaba, może uratować dodatek łyżeczki kawy rozpuszczalnej.

Z kolei, w odwrotnej sytuacji, gdy kawa wydaje się za mocna, złagodzi ją dodatek kakao. Szczypta kakao sprawi też, że smak kawy stanie się bardziej wykwintny.



Jeśli kawa wydaje się nam zbyt gorzka, a nie chcemy jej dosładzać, warto dodać do niej... szczyptę soli. Zawarte w tej przyprawie jony sodu skutecznie wyeliminują posmak kawowej goryczki.



Za idealną proporcję kawy do wody uchodzi 1:20 - co oznacza jedną porcję kawy na dwadzieścia porcji wody. Najłatwiej to osiągnąć przy pomocy kuchennej wagi elektronicznej.



Kawa przechowywana długo siłą rzeczy stopniowo wietrzeje i traci aromat. Najgorszym pomysłem jest trzymanie jej w lodówce, w takich warunkach będzie absorbowała zapachy innych produktów znajdujących się tam. Przesypywanie do metalowej puszki również szkodzi walorom smakowym kawy. Najlepiej przechowywać ją w szafce, w oryginalnym opakowaniu, w którym została kupiona i nie mielić jej na zapas.



Reklama

A jeśli będziemy chcieli pozbyć się zapachu czosnku lub cebuli z ust, powinniśmy rozgryźć kilka ziarenek palonej kawy.