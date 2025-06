W relacjach prywatnych czas coś pożegnać. Zrób to teraz, na własnych zasadach, zanim wykonanie jakiegokolwiek gestu stanie się niemożliwe. Nie trzeba mówić dużo. Ogranicz słowa do tych najpotrzebniejszych, płynących z głębi serca. I pamiętaj, że noc jest najciemniejsza przed samym świtem. W finansach możesz otrzymać zadanie zakończenia projektu, zamknięcia działu.

W relacjach prywatnych czas zmotywować się do działania. Nie spoczywaj na laurach, nie pozwól sytuacji okrzepnąć. Właśnie teraz jest dobry moment, by przeprowadzić własną wolę, naciskać, eksplorować, proponować i zagrzewać do zmian. Zorientuj się, kto podziela Twoją wizję, a z kogo nie będzie pożytku. W finansach do ambitnego projektu musisz zebrać grono popleczników.

W życiu osobistym postaw teraz na emocjonalną samowystarczalność. To prawda, że do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, ale nie możemy nieustannie szukać u nich potwierdzenia własnej wartości. Kochaj siebie, a pokochają Cię również inni. Tylko tyle i aż tyle. W finansach nie dawaj sobie wmówić, że Twoje talenty lub zasoby nic nie znaczą. Ktoś chce tylko zbić ich cenę.

W relacjach prywatnych oczekuj konkretów i nie daj się zbywać. To jest moment, by przypilnować pewnych spraw, wyznaczyć kierunek działań, wywrzeć swoje piętno. Nie przepraszaj za to, kim jesteś ani za to, co zamierzasz osiągnąć. Nie tłumacz się. Każdy ma swoje priorytety, a Ty dbasz o własne. W finansach może zostać Tobie powierzone kierownicze stanowisko.