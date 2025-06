Suszenie prania w domu to spore wyzwanie. Większość z nas mieszka w małych, nierzadko niezbyt funkcjonalnych mieszkaniach i znalezienie miejsca na dużą suszarkę bywa kłopotliwe. To jednak nie wszystko! Badania wykazały, że suszenie prania w domu ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie - podczas suszenia jednego prania w powietrze ulatują mniej więcej dwa litry wody, a wilgoć w pomieszczeniu niebezpiecznie rośnie, sprzyjając takim chorobom jak astma, alergia, a nawet zapalenie płuc!

Dobrym rozwiązaniem jest także zakup pionowej suszarki do prania, która zajmuje mało miejsca i pozwala na rozwieszenie nawet czterech wsadów pralki!

Proces suszenia rozwieszonego już prania możemy znacznie przyspieszyć, odwracając je co godzinę na drugą stronę. Część materiału, która znajduje się na zewnątrz ma bowiem kontakt z powietrzem i szybciej schnie.

Mniejsze części garderoby, takie jak np. stroje sportowe, bielizna czy t-shirty można włożyć do małych woreczków na pranie i wsadzić do zamrażalnika. Choć sposób ten brzmi dziwnie, to naprawdę działa, a po godzinie pranie będzie zamarznięte, ale naprawdę suche.