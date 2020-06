Jak zrobić domowy majonez?

Skład majonezu ze sklepowej półki niekiedy pozostawia wiele do życzenia. To niedobrze, zwłaszcza że bywa on częstą ciążową zachcianką, a także przysmakiem najmłodszych. Z tego względu, a także w trosce o własne zdrowie, warto przygotować własny, domowy.

Pamiętajmy, że domowy majonez nie lubi długiego "leżakowania", bo nie zawiera konserwantów, poza tym naturalnym - solą. Dlatego nie róbmy dużych zapasów, przechowujmy go w lodówce do 10 dni.



Najwygodniej przygotować go z wykorzystaniem blendera i wysokiego, dość wąskiego naczynia.



Siłą swojskiego przepisu jest prostota i minimalizm. Potrzebne będzie jedno lub dwa żółtko jajka, dwie łyżeczki musztardy, 1 łyżka soku z cytryny, 5 szklanki dobrej jakości oleju roślinnego (np. słonecznikowego lub rzepakowego), szczypta soli, pieprzu i cukru.

Składniki (poza olejem) umieszczamy w naczyniu i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, powoli dolewamy olej i miksujemy wszystko razem. Gotowe!

Konsystencja majonezu będzie zależała od ilości oleju, im więcej go dodamy, tym gęstszy stanie się nasz wyrób.

Można też dodać całe jajko zamiast samego żółtka, wówczas otrzymany przez nas produkt zyska jaśniejszy kolor i nieco inną, bardziej puszystą konsystencję.