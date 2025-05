Brud i brak higieny, a "papier toaletowy jest luksusem". Indie, których się nie zapomina

W drugiej części odcinka poświęconego Indiom ponownie gościmy Kingę Lityńską - podróżniczkę, autorkę i nomadkę z wyboru, która autostopem dotarła z Polski aż do Chin. Przemierzyła ponad 30 krajów, a jej życie to niekończąca się podróż. Historie z drogi zamyka w książkach pełnych pasji i refleksji. W tej rozmowie Kinga opowiada o aromatycznej kuchni i lokalnej modzie, ale też o rzeczywistych problemach społecznych. Rozmawiamy o biedzie, bezpieczeństwie, brudzie i braku dostępu do edukacji.