Co przyniesie środa, 28 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach prywatnych możliwe będzie pojednanie, uspokojenie emocji, chęć spotkania się na neutralnym gruncie. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, wybierz delikatność i mów raczej mniej niż więcej. Szukaj tego, co Was łączy. Dobrze będzie powściągnąć namiętności. W finansach nie odgryzaj więcej, niż możesz połknąć. Niektóre zaszczyty są jak kula u nogi.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z uwodzicielem, osobą pełną pasji, namiętności. W grę wchodzi zaskakująca i frapująca propozycja, oferta, która wywoła rumieniec na twarzy. Niewykluczone, że otrzymasz prezent przynoszący ekscytację, ale i zakłopotanie. W finansach możliwy będzie dar serca, umowa wstępna, którą ktoś jednak zechce bezwzględnie zrealizować.

\W relacjach prywatnych uważaj na osoby, które chcą rzucać oskarżenia i w ten sposób odwrócić uwagę od własnych szachrajstw. Ludzie z nieczystym sumieniem bywają nadmiernie skłonni do oceniania innych, wskazywania kozła ofiarnego. Nikt nie lubi myśleć o sobie źle, więc szuka usprawiedliwień za wszelką cenę. W finansach istnieje spore ryzyko podstępu.

W relacjach prywatnych możliwy będzie powrót, rozliczenie się, ostateczne wyjaśnienie pewnych spraw, podział majątku lub sprzedanie go i rozpoczęcie nowego, rodzinnego przedsięwzięcia. Do rodziny może trafić nowa osoba, ale nie przez tradycyjne narodziny lecz raczej przez narodziny... powtórne. W finansach możesz odnieść sukces w branży telekomunikacyjnej.

W relacjach prywatnych niektóre sprawy lepiej będzie zachować dla siebie. Ludzie twierdzą, że cenią prawdę, ale nabierają do niej dystansu dopiero po czasie. Nie lubią też posłańców złych wiadomości. Nadmierna szczerość może bardzo ograniczyć Twoje opcje, więc rozporządzaj nią ostrożnie. W finansach możesz dorobić się na pisaniu, przekazywaniu informacji.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi być uwodzicielska i nie jest absolutnie wstydliwa. Od związku oczekuje zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, wygody, wspólnego pomnażania majątku w duchu współpracy i lojalności. Dopiero na tym można budować namiętność. W finansach chłodna kalkulacja musi się wysforować przed sentymenty.

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych pamiętaj o jednym: masz wolną wolę. To ona podpowiada Ci najlepsze możliwe wybory i nakazuje ponosić ich konsekwencje. Nie czekaj, aż ktoś zdecyduje za Ciebie i nie miej do niego pretensji, gdy zrobi coś nie po Twojej myśli. Nie daj się prowadzić za rękę ani wodzić za nos. W finansach niepopularne decyzje bywają jedynym motorem postępu.

W relacjach prywatnych możesz mieć dylemat, czy przyjaźń zamieni się w kochanie. Sympatia i szacunek to doskonałe podstawy dla związku, ale często nie wystarczą. Nie popełnij fałszywego ruchu: nie naciskaj, nie pospieszaj, nie wywieraj presji. Druga Strona mityguje awanse. W finansach nawet ofertę "nie do odrzucenia" należy starannie i spokojnie przemyśleć.

W relacjach prywatnych ktoś może wślizgnąć się do Twojego serca niczym złodziej. Uważaj, by nie zostawiać otwartej furtki. Słusznie powiadają, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Nie stwarzaj okazji do spotkań, nie pozwalaj przekroczyć Twoich granic. Pewna osoba nadmiernie naciska. W finansach nie warto mieszać pieniędzy z miłością ani się komuś zwierzać.