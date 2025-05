Właściwości rumianku. Roślina ceniona od lat

Rumianek to roślina należąca do rodziny astrowatych. W Polsce występuje najczęściej na łąkach, polach, przydrożach czy nieużytkach. Rumianek można spotkać także w ogródkach - ze względu na dobroczynne właściwości wiele osób decyduje się na jego uprawę w zielniku. Warto zaznaczyć, że jest to roślina jednoroczna.

Herbata z rumianku jest ceniona od lat ze względu na prozdrowotny wpływ na organizm. Ów napój może poprawiać trawienie, redukować wzdęcia, a także wykazywać właściwości odprężające, przeciwbakteryjne oraz antyoksydacyjne. W niektórych przypadkach rumianek pomaga w zmniejszaniu objawów związanych z alergią oraz łagodzeniu podrażnień skóry.

Kąpiel w rumianku. Na co pomaga?

Prozdrowotne właściwości rumianku można odczuć nie tylko po spożyciu naparu. Okazuje się, że wiele osób praktykuje odprężające kąpiele z dodatkiem suszu bądź specjalnej soli przygotowanej z udziałem owej rośliny.

Na co mogą pomagać kąpiele w rumianku? Jak już zostało wcześniej wspomniane - roślina wykazuje działanie relaksacyjne. Rozluźniająca kąpiel w ciepłej wodzie z dodatkiem rumianku okazuje się pomocna przy bólu mięśni lub stawów. Co więcej, składniki zawarte w owej roślinie mogą koić podrażnienia oraz wpływać na łagodzenie obrzęków i stanów zapalnych. Mowa tutaj między innymi o związkach takich jak chamazulen czy bisabolol. Rzeczone substancje mogą również pozytywnie wpływać na kondycję skóry - nic dziwnego, że rumianek znajduje zastosowanie w wielu rozmaitych kosmetykach.

Przygotowanie naparu z rumianku jest bardzo proste 123RF/PICSEL

Jak przygotować kąpiel w rumianku?

Gorąca kąpiel w rumianku to idealny sposób na zrelaksowanie się po ciężkim i stresującym dniu. Jak ją przygotować? Najpierw należy napuścić wody do wanny. Dobrze jest przypilnować, by rzeczona woda miała około 37-38 stopni Celsjusza - jest to optymalna temperatura, która pomoże rozluźnić napięte mięśnie.

Następnym krokiem jest przygotowanie naparu z rumianku. Około 3-4 łyżek suszu należy zalać gorącą wodą, a następnie przykryć na mniej więcej 10-15 minut. Następnie napar należy wlać do gorącej wody. Warto zrobić to przez sitko, by susz nie przeszkadzał w kąpieli.

Kąpiel w rumianku warto stosować raz w tygodniu, w szczególności wtedy, gdy czujemy napięcie mięśniowe. Co ważne - z tego rodzaju kąpieli powinny zrezygnować osoby, które mają alergię na rumianek. W przeciwnym razie mogą wystąpić niepożądane reakcje uczuleniowe.

