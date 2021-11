Czy można ugotować rosół z zamrożonego mięsa?

Jak zrobić dobry rosół? Pierwszą podstawową zasadą, której warto przestrzegać podczas warzenia rosołu, jest gotowanie go na bazie świeżego, surowego mięsa. Wszystkie składniki zupy powinny być niedawno kupione czy przygotowane. Nieświeże mięso nie tylko zepsuje smak potrawy, ale także może poważnie zaszkodzić.

Kucharze nie zalecają przygotowywania rosołu z mrożonego mięsa, bo jest ono mniej aromatyczne. Pod żadnym pozorem nie wolno gotować bulionu z jeszcze zamrożonego mięsa. Nim wieprzowina, drób czy wołowina zmięknie i zacznie uwalniać aromaty, rozpocznie się już proces ścinania białka, który powoduje zamknięcie esencji smakowej wewnątrz mięsa. Ta nie przejdzie do bulionu.

Reklama

Wieprzowina, wołowina czy drób - jakie jest najlepsze mięso do rosołu?

Zdjęcie Przed gotowaniem rosołu mięso należy dokładnie rozmrozić / 123RF/PICSEL

Najlepszy rosół to zupa z mięsa drobiowego - powiedzą jedni; bzdura, najsmaczniejszy jest rosół wołowy - oburzą się inni. Szefowie kuchni zaś jednogłośnie twierdzą, że najlepiej wrzucić do garnka różne rodzaje mięsa. Według zawodowych kucharzy rosół powinien być przygotowywany przynajmniej z dwóch, a najlepiej z trzech gatunków.

Jakie jest najlepsze mięso do rosołu? Zupę można ugotować łącząc różne smaki mięsa drobiowego, np. z gęsi, indyka, kaczki, kury, perliczki, bażanta czy gołębia. Kaczka w rosole nadaje mu intensywny żółty kolor. Używając mięsa tylko jednego gatunku ptaków, warto - a wręcz należy - wzbogacić jego smak dodając nieco wołowiny lub wieprzowiny. Rosół można ugotować także na mięsie króliczym lub na cielęcinie.



Jakie części tuszy wybrać do rosołu?

Instagram Post

Rosół można ugotować w zasadzie z każdej części tuszy drobiowej, wieprzowej i wołowej, nadają się do tego nawet kości. Jednak schab czy pierś z kurczaka warto wykorzystać także do przygotowania innych potraw. Jakie jest najlepsze mięso do rosołu? Do garnka warto wrzucić skrzydełka, podudzia, korpus czy szyję z kurczaka, indyka, kaczki. Spośród fragmentów wieprzowej i wołowej tuszy doskonale na rosół nadają się żeberka, golonka, karczek, mostek, szponder czy łata.

Jeśli rosół ma być chudy, należy pamiętać, aby usunąć skórę z poszczególnych partii mięsa. Nie tylko rodzaj mięsa do rosołu jest istotny, znaczenie ma także sposób jego przygotowania. Jak zrobić dobry rosół?



Zdjęcie Rosół to zupa wymagająca czasu / 123RF/PICSEL

Jak zrobić dobry rosół?

Rosół to zupa wymagająca czasu. Mięso należy wrzucić do zimnej wody i ustawić najwyższą możliwą temperaturę. Gdy woda zacznie wrzeć, należy zmniejszyć ogień i pozwolić, aby smak i aromaty powoli i stopniowo przenikały bulion. Zupa powinna gotować się powoli, pod przykryciem, ale z lekko uchyloną pokrywką przez około trzy godziny.



***

Zobacz także:



Nietypowe dodatki do rosołu

Co zrobić z mięsa z rosołu?

Rosół - czego o nim nie wiedziałaś?