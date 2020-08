Jarskie kotlety z ziemniaków

Po obiedzie zostały niezjedzone gotowane ziemniaki? Bardzo dobrze, powstanie z nich pyszna przekąska na kolację. Można też ugotować ziemniaki specjalnie pod kątem tych kotlecików i przygotować smaczny postny posiłek.

Zdjęcie Przypadną do gustu nawet "mięsożercom" /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg ziemniaków

1 cebula + 1 kopiasta łyżka masła do zeszklenia

2 całe jajka do kotletów + 1 do obtaczania

3-4 łyżki bułki tartej + do panierowania

dowolny tłuszcz do smażenia

4 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

dowolna zielenina

przyprawa do ziemniaków

1. Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości.



2. Przepuszczamy ugotowane ziemniaki przez maszynkę do mielenia mięsa (lub rozgniatamy je dokładnie widelcem).



3. Cebulki drobno siekamy i podsmażamy maśle do zeszklenia. Rozdrobnione łączymy ze zmielonymi ziemniakami.



4. Do całości wbijamy dwa jajka, dodajemy mąkę, (wystarczą zwykle 4 kopiaste łyżki, ale to ilość szacowana "na oko" - ciasto powinno się sklejać, by można było formować z niego kotlety), 3-4 łyżki bułki tartej. Do ciasta dodajemy sól, pieprz oraz przyprawę do ziemniaków. Wszystko starannie mieszamy.



5. Z ciasta tworzymy kotleciki, namaczamy je w rozkłóconym jajku i panierujemy w bułce tartej. Smażymy je z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, gotowe dekorujemy zieleniną.