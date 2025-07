Jak dbać o ręczniki, żeby nie były szorstkie?

Kupując ręczniki, należy wybierać produkty wykonane z wysokiej jakości bawełny, która przez długi czas pozostaje miękka i chłodna. Do codziennego użytku domowego zaleca się wybierać ręczniki o gramaturze wynoszącej 450-550 g/m², co zapewnia optymalną grubość i komfort użytkowania. Zakupy zrobione, co dalej?

Prawidłowa pielęgnacja ręczników nie tylko utrzymuje je w idealnym stanie, ale również przedłuża ich żywotność i pozwala zachować właściwości chłonne. Po kąpieli chcesz otulić się mięciutkim ręcznikiem? Zweryfikuj swoje nawyki podczas prania tych specyficznych tkanin. Kilka kluczowych wskazówek dotyczących prawidłowego prania ręczników sprawia, że wyglądają jak nowe przez długi czas.

Zadbaj o proste nawyki, a ręczniki posłużą naprawdę długo Damian Lugowski 123RF/PICSEL

Nie przesadzaj z detergentami

Pierwszym krokiem do miękkich ręczników jest stosowanie odpowiedniego detergentu bez nadmiaru substancji chemicznych. Wiele środków może oblepiać włókna, przez co ulegają one spłaszczeniu, a materiał zaczyna przypominać szmatkę do podłogi. Zrezygnuj ze stosowania płynów do płukania tkanin, które sprawiają, że ręczniki tracą chłonność i puszystość.

Temperatura prania ręczników

Kolejnym ważnym aspektem jest temperatura. Możesz pozbyć się myślenia, że im wyższa, tym lepiej. Kieruj się informacjami producenta umieszczonymi na matce. Warto jednak wiedzieć, że ręczniki najlepiej prać w ciepłej wodzie o temperaturze ok. 40 stopni. W takich warunkach użyte środki piorące rozpuszczą się, ale nie będzie zbyt gorąco, co mogłoby odbić się na zniszczeniu struktury włókien.

Wsyp do bębna, ręczniki będą jak nowe

Wśród domowych sposobów na pranie ręczników warto sięgnąć po dość niedoceniany produkt. Mowa o kwasku cytrynowym, który działa jak naturalny zmiękczacz i odświeżacz. Szybko zapomnisz o szorstkich ręcznikach, które nawet tuż po wyjęciu z pralki nie pachną zbyt świeżo. Wystarczy, że do bębna lub do przegrody na płyn do płukania pralki wsypiesz trzy łyżki kwasku cytrynowego. Świetnie sprawdza się do prania białych ręczników, ponieważ ma łagodne właściwości rozjaśniające. Możesz stosować go wraz z delikatnym proszkiem.

