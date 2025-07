Z wiekiem organizm coraz gorzej radzi sobie z regulacją temperatury. Spada zdolność do pocenia się, a jednocześnie zwiększa się wrażliwość na zmiany temperatury otoczenia. Dodatkowo uczucie pragnienia u osób starszych pojawia się często za późno, czyli wtedy, gdy odwodnienie już występuje. To niebezpieczne, bo może prowadzić do problemów z krążeniem, pogorszenia funkcji nerek, a nawet omdleń i w efekcie konieczności hospitalizacji.