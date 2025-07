Niedoceniane ekologiczne warzywo. Zdrowe dla jelit i nerek

Cukinia to wciąż niedoceniane w naszym kraju warzywo. Tymczasem zalicza się je do ekologicznych, bo jako jedno z nielicznych nie kumuluje w sobie azotanów ani metali ciężkich. Do tego cukinia jest niskokaloryczna, lekkostrawna i charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym. Warto spożywać ją w przypadku dolegliwości trawiennych czy problemów z jelitami. To wszechstronne warzywo można przyrządzać na wiele sposobów, dzięki czemu zachwyci nawet osoby o delikatnym podniebieniu.