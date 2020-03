Odrobina czegoś bardzo słodkiego na pewno poprawi Ci humor!

Zdjęcie Gofry z karmelem /123RF/PICSEL

Gofrowa wieża

Składniki 2 szklanki mąki

2 szklanki mleka

2 jajka

1/4 szklanki oleju

łyżeczka aromatu pomarańczowego

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka cukru pudru

szczypta soli Składniki - sos karmelowy 6 łyżek cukru

1/4 kostki masła

1/2 szklanki śmietany 36 proc.

Sposób przygotowania

1. Żółtka zmiksuj z mlekiem, przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, olejem i aromatem. Białka ubij ze szczyptą soli, miksując dodaj cukier, połącz obie masy, mieszaj dłuższą chwilę.



2. Ciasto wlewaj do gofrownicy i piecz około 3 minuty. Układaj jeden na drugim. Do garnka wsyp cukier, podgrzewaj, aż ściemnieje. Dodaj masło, wymieszaj, dodaj śmietanę, zdejmij z ognia, mieszaj. Polej gofry.