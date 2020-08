Słynna zupa ziemniaczana to prawdziwa kulinarna chluba naszych zachodnich sąsiadów. Jest smaczna, sycąca, pożywna i wyjątkowo łatwa w przygotowaniu - nie ma tu nic skomplikowanego.

Składniki 700 g ziemniaków

1-2 laski kiełbasy (śląskiej, myśliwskiej lub innej)

2 marchewki

1 pietruszka

1 cebula

kawałek selera

kawałek białej części pora

sól, pieprz

majeranek

masło do smażenia

świeża pietruszka

opcjonalnie - kilka kromek chleba na grzanki

1. Marchewki, pietruszkę, kawałek selera i por oczyszczamy, kroimy. Umieszczamy w garnku razem z zielem angielskim i listkami laurowymi. Zalewamy 1,5 l wody, gotujemy ok. 40 min., aż warzywa staną się miękkie. Pod koniec gotowania doprawiamy całość.



2. Na dużej patelni na maśle podsmażamy pokrojoną w plasterki kiełbasę, następnie dodajemy i szklimy pokrojoną cebulę. Dokładamy obrane i pokrojone ziemniaki, możemy je dodatkowo posypać przyprawą. Podsmażamy wszystko kilka minut.



3. Podsmażoną zawartość patelni przekładamy do garnka z gotującym się wywarem warzywnym. Gotujemy wszystko razem ok. 20 min., doprawiamy. Zupę dekorujemy świeżą natką.

4. Opcjonalnie - możemy uzupełnić zupę grzankami. Kilka kromek chleba podsmażamy na maśle na patelni. Możemy je dodatkowo posmarować pasztetem lub pasztetową i dołożyć do gorącej zupy.