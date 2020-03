Bakłażan to bohater wielu smakowitych przekąsek. Wypróbuj jedną z propozycji Ewy Zwierzchowskiej, autorki książki "Dieta najedzonych dziewczyn".

Zdjęcie "Kawior" z bakłażana /materiały prasowe

Czas przyrządzenia: 60 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 3 bakłażany

ząbek czosnku

łyżka oleju sezamowego

4 suszone pomidory

odsączone z zalewy

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Zawinąć bakłażany w folię aluminiową, włożyć do piekarnika rozgrzanego do 210°C. Piec przez 45 minut. Wystudzić i usunąć skórkę.



Reklama

Miąższ rozdrobnić w malakserze, dorzucić czosnek, olej sezamowy, suszone pomidory. Zmiksować na gładką masę. Doprawić solą i pieprzem.

Król przekąsek

Bakłażan, czyli oberżyna, to bohater wielu smakowitych przystawek. Idealnie nadaje się do past, faszerowania czy jako baza do przekąsek zamiast pieczywa. Zaletą bakłażana jest niskokaloryczność - 100 g to zaledwie 20 kcal.

Przepis pochodzi z książki "Dieta najedzonych dziewczyn":