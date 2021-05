Kluseczki w pesto to proste i wbrew pozorom lekkie danie, które z powodzeniem podać możesz na obiad lub kolację. Proste w przygotowaniu i sycące zagości w twoim domu na długo!

Zdjęcie Lekka sałatka z gnocchi i pesto / 123RF/PICSEL

Reklama

Składniki 70 dag ziemniaków

jajko

2 szkl. mąki pszennej

50 dag łososia

2 ząbki czosnku

oliwa

sól, pieprz

bazylia

parmezan

Obierz ziemniaki, umyj i gotuj w lekko posolonej wodzie. Odcedź, przeciśnij je przez praskę i odstaw na ok. 20 minut. Bazylię opłucz, listki wrzuć do malaksera. Zetrzyj parmezan, dodaj do niego czosnek i dorzuć do malaksera. Całość zmiksuj. Dodaj sól i pieprz do smaku.

Reklama

Ziemniaki zagnieć z jajkiem i mąką i uformuj z ciasta wałeczki. Pokrój je na kawałki. Powstałe kluseczki wrzuć na wrzątek. Gotuj 3-5 minut.

Kluseczki polej sosem pesto, posyp kawałkami łososia i wymieszaj. Udekoruj jeszcze wiórkami parmezanu.