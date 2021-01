​Kluski śląskie, kopytka, leniwe: porady, by dania z ziemniaków wychodziły idealne

Lista ziemniaczanych potraw zdaje się nie mieć końca. Z tej zwykłej bulwy możesz przygotować nie tylko placki czy kotleciki, ale nawet babkę, nie wspominając o możliwości ich faszerowania czy ogromie rozmaitych klusek, które ulepisz właśnie na bazie tego warzywa. Co ciekawe, te ostatnie przygotowują nie tylko Polacy, ale i Włosi, którzy dodają gotowane w mundurkach ziemniaki do gnocchi.

Zdjęcie Sekretem udanych klusek śląskich są odpowiednio dobrane ziemniaki /123RF/PICSEL

Poznaniacy rozpływają się nad pyrami z gzikiem, każda śląska oma w niedzielę poda gůmiklyjzy w towarzystwie modrej kapusty i rolady, a to tylko ułamek przepisów kuchni polskiej, których podstawą jest ziemniak. To warzywo, które warto włączyć do swojej diety, bowiem jest ono źródłem dobrze przyswajalnego białka i witamin (m.in. C, z grupy B, K), pomagają w utrzymaniu odpowiedniego pH w organizmie. Aby potrawa wyszła doskonale, należy nie tylko wybrać odpowiedni gatunek warzywa, ale i odpowiednio je przygotować. Podpowiadamy co zrobić, aby dania z ziemniaków były idealne.

Jaki rodzaj ziemniaka wybrać?

Idziesz do supermarketu, kupujesz pierwsze ziemniaki z brzegu i nie zastanawiając się wiele używasz ich zarówno do przygotowania klusek, jak i do sałatki. To spory błąd! W zależności od tego jaką potrawę chcesz przygotować, wybierz odpowiednią odmianę i typ. Odgórnie możemy podzielić bulwy na trzy typy. Pierwszy z nich (A) nadaje się do sałatek, smażenia i gotowania w łupinie, dobrze sprawdzi się także na grillu. Odmiany należące do tego typu to między innymi Denar, Impresja czy Otolia. Z kolei po typ B sięgnij, gdy chcesz przygotować frytki, smażone placki czy użyć ich do zupy czy potraw wymagających duszenia. Odmiany należące do tej grupy to np. Syrena, Victoria i Zagłoba.

Aby przygotować takie potrawy jak kluski śląskie, kopytka czy leniwe, należy sięgnąć po typ C. Ziemniaki z tej grupy są mączyste, zawierają znacznie więcej skrobi, a ich miąższ jest dość sypki. Do tej grupy należą takie odmiany jak m.in. Cekin, Innovator czy Tajfun. Warto wiedzieć, że oprócz wspomnianych trzech grup, można wyróżnić jeszcze pośrednie typy kulinarne. Najczęściej są to typy AB i CB.

Ziemniaki młode czy stare?

Wiosna to sezon na młode ziemniaki, po które wielu z nas chętnie sięga. Jeżeli jednak planujesz robić kluski śląskie czy leniwe zdecydowanie wyklucz nowalijki! Dlaczego? Te potrawy wymagają dość dużej ilości skrobi, a młode ziemniaki mają jej znacznie mniej niż te "stare". Doskonale sprawdzą się jednak, gdy zaczniesz robić kopytka.

Pamiętaj także, aby nie brać zielonych bulw. Zawierają bowiem solaninę, która jest szkodliwa dla zdrowia. Nie mocz ich także przed gotowaniem! W ten sposób wypłuczesz wszelkie wartości odżywcze.

Jak przygotować ziemniaki?

Gotowanie bulw w mundurkach sprawia, że zachowują one więcej składników odżywczych, między innymi witaminy C. Z kolei ugotowanie obranych sprawi, że są one gotowe do dalszej obróbki. Warto pamiętać, że ziemniaki, które wykorzystujemy do przygotowania m.in. klusek należy rozgnieść. Najlepiej to robić, gdy warzywa są wciąż gorące.

Kluczowa jest także temperatura wody w jakiej będziemy gotować nasze bulwy. Wybrać gorącą czy włożyć od razu do zimnej? To zależy od zawartości skrobi! Jeżeli przygotowujesz danie z młodych ziemniaków, które mają jej mniej, wrzuć warzywo do gorącej wody. Starsze, a więc z większą ilością skrobi, powinnaś włączyć od razu do zimnej wody.