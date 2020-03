Smakują doskonale zarówno na ciepło, jak i na zimno. Podaj je na śniadanie lub deser. Gwarantujemy, że znikną w mgnieniu oka!

Zdjęcie Kokosowe lane naleśniczki /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 45 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 1 szkl. mąki kokosowej

1 szkl. mąki ryżowej

2 jajka

250 ml mleka kokosowego

150 ml mineralnej wody gazowanej

1/2 szkl. wiórków kokosowych

1 dojrzały banan

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

olej do głębokiego smażenia

ewentualnie cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania:

1. Mąki wymieszaj z proszkiem i z solą. Banan obierz, ewentualnie skrop sokiem z cytryny, by nie ściemniał i zmiksuj z mlekiem i jajkami. Przetrzyj przez sitko i wymieszaj z wiórkami. Dolej część wody. Do płynnych składników dodawaj po porcji suchych, ciągle miksując. Dolej tyle wody, by ciasto miało konsystencję gęstej śmietany.



2. Ciasto przykryj i odstaw w chłodne miejsce, by mąka straciła smak surowizny (mąka kokosowa gorzej niż pszenna chłonie płyny i potrzebuje więcej czasu, by dobrze połączyć się z mokrymi składnikami).



3. W głębszym rondlu rozgrzej olej (np. ryżowy lub rzepakowy). Z naczynia z dziubkiem wlewaj po strużce ciasta, tworząc niewielkie spirale). Smaż 1 minutę, odwróć, by dosmażyć ciasto z drugiej strony. Odłóż na ręcznik papierowy do osączenia.



4. Naleśniczki podaj na ciepło lub na zimno, z dodatkiem owoców z kompotu lub szybkiego sosu z mrożonych owoców: rozgotuj maliny lub truskawki z odrobiną miodu i esencji waniliowej; przetrzyj je przez sitko; zaciągnij mąką ziemniaczaną lub wymieszaj z jogurtem naturalnym.