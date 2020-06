Koktajl dla zdrowia jelit

Koktajl owocowy z dodatkiem siemienia lnianego i suszonych śliwek ma przyjemny, delikatny smak, a zarazem - zdecydowane działanie. Wspomaga perystaltykę jelit i pomaga pozbyć się uciążliwych zaparć.

Zdjęcie Szybki i naturalny sposób na kłopoty z jelitami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 10 min. Składniki dla: 1 Składniki 1 banan

1 większa brzoskwinia

3 suszone śliwki

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

1. Suszone śliwki zalewamy w miseczce gorącą wodą i pozostawiamy na ok. 30 min. Po tym czasie wylewamy wodę.



2. Siemię lniane wsypujemy do naczynia blendera (jeśli mamy siemię w całości, mielimy je wcześniej), zalewamy szklanką gorącej wody (nie wrzątkiem), dodajemy kawałki banana, pokrojoną brzoskwinię i namoczone śliwki. Blendujemy całość do czasu uzyskania jednolitej konsystencji.