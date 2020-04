Kolorowe słodkości

W końcu mamy czas, aby przygotować cukiernicze dzieła sztuki. Ucieszą i oko, i podniebienie.

Zdjęcie Makaroniki /123RF/PICSEL

Makaroniki z kremem

Składniki 8 łyżek zmielonych migdałów

8 łyżek cukru pudru

4 białka

szklanka cukru

5 łyżek wody

barwnik spożywczy Składniki 1/2 szklanki cukru

2 jajka

2 żółtka

1/4 kostki masła

skórka i sok z 2 cytryn

barwnik

Sposób przygotowania

1. Migdały i cukier puder miksuj 2 minuty. Przesiej. Dodaj połowę białek i barwnik, wymieszaj. Zagotuj cukier (zostaw 4 łyżki) z wodą, podgrzewaj chwilę, nie mieszaj. Pozostałe białka ubij, dodając cukier. Wlewaj syrop, miksuj. Całość dodaj do masy migdałowej, miksuj. Przełóż do rękawa cukierniczego, wyciskaj na papier do pieczenia. Odstaw na godzinę. Piecz 15 minut w temp. 160°C.



2. W kąpieli wodnej ubij jajka, żółtka i cukier. Dodaj masło, skórkę i sok z cytryny, barwnik. Zagotuj, mieszając. Przetrzyj przez sito. Wlej do słoiczka, odstaw na noc do lodówki. Smaruj ciastka, sklejaj po dwa, jak markizy.