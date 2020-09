Konfitura figowa – słodycz doskonała

Świeże figi są dostępne w Polsce bardzo krótko, najczęściej od końca sierpnia do października. Warto po nie sięgnąć, mogą być doskonałym dodatkiem nie tylko do deserów, ale też dań wytrawnych. Niepowtarzalny smak owoców trzeba koniecznie utrwalić – dziś konfitura figowa.

Zdjęcie Figi obfitują w cenną dla odporności witaminę C, prowitaminę A i szereg witamin z grupy B, które wspierają pracę systemu nerwowego /123RF/PICSEL

Figi kształtem przypominają miniaturowe gruszki. Fioletowe doskonale smakują surowe, zielone najlepiej suszyć. Skórka skrywa słodki, mięsisty miąższ, wypełniony drobnymi nasionkami. Ciekawa czerowono-różowo-biała barwa miąższu sprawia, że owoce rozpieszczają nie tylko smakiem, ale mogą stanowić ciekawy element dekoracyjny zarówno dań, jak i stołu.



Owoc uniwersalny



Figi doskonale smakują i sprawdzają się w wielu wyszukanych połączeniach - zarówno słodkich, jak i wytrawnych. Świeżymi figami możemy dosłodzić rozliczne desery: od lodów, przez ciasta, ciastka i ciasteczka, sałatki i galaretki owocowe, aż po naleśniki czy gofry. Warto dodać je do porannej owsianki, albo serwowanego na słodko makaronu z serem i cynamonem.



W wersji wytrawnej trzeba skosztować fig w duecie z szynką, serem pleśniowym, miksem sałat, łososiem, wątróbką czy pasztetem.



Co, oprócz smaku, zyskamy jedząc figi?



Wartość odżywcza fig



Te słodkie owoce obfitują w błonnik i fitosterole, które wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Błonnik z kolei stymuluje procesy metaboliczne i sprzyja ruchom perystaltycznym jelit. Jak większość warzyw i owoców, również figi działają zasadotwórczo i są pomocne w przywracaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, co w dobie wysokoprzetworzonej żywności i nagminnym zakwaszeniu komórek jest atutem nie do przecenienia.