Dr Kate Jameson ostrzega przed wieczornym spożywaniem produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Zawierają one przede wszystkim cukry proste, które szybko wchłaniają się do organizmu, wywołują gwałtowne skoki glukozy i obciążają trzustkę, która musi produkować duże ilości insuliny. Badania naukowe już dawno potwierdziły, że to główna przyczyna stanów zapalnych i zwiększonego wydzielania sebum. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi prowadzi też do uszkodzeń włókien kolagenowych, które są odpowiedzialne za jędrność i elastyczność skóry. Nadmiar cukrów prostych w diecie zwiększa też stres oksydacyjny i ilość wolnych rodników. To główna przyczyna przedwczesnego starzenia się. Australijska dermatolog podkreśla, że spożywanie produktów o wysokim IG jest jeszcze groźniejsze wieczorem, bo utrudnia procesy naprawcze, do których dochodzi nocą. Przestrzega, by przed snem unikać spożywania pizzy, chipsów, ciasteczek, białej czekolady i napojów energetycznych.