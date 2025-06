Wraz z wiekiem pogarsza się zdolność skóry do syntezy witaminy D oraz wchłaniania jej z pożywienia. A to prowadzi do osłabienia odporności i zwiększa ryzyko osteoporozy, kontuzji i złamań. Dlatego tak ważna jest suplementacja witaminy D w porozumieniu z lekarzem. Dieta powinna być też bogatsza w tłuste ryby morskie, jaja i mleko.