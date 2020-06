Jedno z najłatwiejszych i najszybszych dań obiadowych (jedynym pracochłonnym elementem przygotowywania kopytek jest mielenie ziemniaków). Warto przypomnieć sobie ten klasyczny przepis.

Zdjęcie Kopytka z boczkiem smakują najlepiej /123RF/PICSEL

Składniki 1,5 kg ziemniaków

200 g mąki pszennej

1 jajko

sól, pieprz

200 g boczku

1 cebula

olej do smażenia

1. Ziemniaki obieramy i gotujemy do miękkości w lekko osolonym wrzątku (przez 20-25 min.), odcedzamy, pozostawiamy do przeschnięcia.



2. Ugotowane przepuszczamy przez maszynkę do mięsa lub przeciskamy przez praskę. Masa powinna być gładka, bez grudek.



3. Do masy wbijamy jajko, dodajemy przesianą mąkę i (większą) szczyptę soli. Mieszamy wszystko razem, szybko energicznie i wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto, które powinno odchodzić od ręki. W razie potrzeby posypujemy je mąką.



4. Ciasto dzielimy na kilka mniejszych części, z każdej formujemy dłońmi wałek, który kroimy ostrym nożem pod skosem, tworząc kopytka (nie dłuższe niż 2 cm).



5. Do dużego garnka wlewamy wodę, zagotowujemy ją (możemy też trochę posolić). Ostrożnie wrzucamy kopytka do wrzątku i gotujemy, aż zaczną wypływać.



6. Boczek i cebulę kroimy w kostkę (bardzo drobną) i podsmażamy na oleju. Doprawiamy solą i pieprzem, przekładamy na kopytka.