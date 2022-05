Kotlety jajeczno-ziemniaczane królowały na polskich stołach w PRL - u z wielu powodów. To nie tylko tanie danie, którym można było z powodzeniem zastąpić trudno dostępne mięso, ale także szybkie i proste w przygotowaniu. Co cenne, wystarczy mieć pod ręką zaledwie kilka składników, by przygotować smaczny i zdrowy obiad.

Kotlety jajeczno-ziemniaczane podawać można z ulubionymi surówkami i sałatkami, kiszonkami lub dodatkową porcją ziemniaków.

Przepis na kotlety jajeczno - ziemniaczane

Składniki 6 jajek

3 ziemniaki

2 łyżki posiekanego koperku

łyżka posiekanego szczypiorku

łyżka gęstej śmietany

2-3 łyżki bułki tartej

2 łyżki masła klarowanego

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Ugotuj ziemniaki w mundurkach i obierz je kiedy ostygną. Ugotuj na twardo 5 jaj i obierz ze skorupek. Ziemniaki i jajka zblenduj, a następnie dodaj szczypiorek, śmietanę, jedno surowe jajko, sól i pieprz do smaku. Całość wymieszaj. Z powstałej masy formuj kotleciki i obtaczaj je w bułce tartej. Smaż na złoty kolor, najlepiej na maśle klarowanym.

Smacznego!

