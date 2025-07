Zacznijmy od tego, że według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prawo nie zobowiązuje sprzedawców do posiadania drobnych w celu wydania reszty. Co ciekawe, UOKiK zaznacza, że to konsument ma obowiązek posiadać odpowiednie środki do zapłaty za towar. To teoria, a jak wygląda praktyka?