Seniorzy płacą, choć nie muszą. O tej zniżce często zapominają

Polscy seniorzy mogą liczyć na wiele zniżek i ulg, ale skierowane są one zazwyczaj do osób posiadających legitymację emeryta-rencisty. Aby senior mógł otrzymać taki dokument, musi osiągnąć wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.

Aby otrzymać legitymację emeryta-rencisty, senior musi złożyć właściwy wniosek do jednostki ZUS. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. Co ważne, od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel.